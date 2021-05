Google gaat volgend jaar privacylabel voor apps in Play Store verplichten

Android-apps in de Google Play Store zijn vanaf volgend jaar verplicht om via een privacylabel te laten zien welke gegevens ze van gebruikers verzamelen en met welk doel. Ook moet elke app over een privacybeleid beschikken. Dat heeft Google in een blogposting aangekondigd. Sinds vorig jaar december zijn apps in de Apple App Store verplicht om een privacylabel te tonen.

App-ontwikkelaars moeten straks in de Play Store duidelijk maken welke data ze verzamelen en opslaan, zoals locatiegegevens, contacten, foto's, video's en persoonlijke informatie waaronder naam en e-mailadres. Ook moet de ontwikkelaar laten weten hoe deze informatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor personalisatie of het functioneren van de app.

De betreffende informatie wordt door de app-ontwikkelaar aangeleverd. Wanneer blijkt dat een ontwikkelaar informatie achterhoudt of dingen doet die niet in het privacylabel staan vermeld geeft Google de gelegenheid om dit op te lossen. Google stelt dat het handhavend zal optreden tegen apps die zich niet aan de regels houden, maar wat dit precies inhoudt wordt nog niet vermeld.

Naast een privacylabel moeten alle apps in de Play Store ook van een privacybeleid zijn voorzien. Vanaf het tweede kwartaal gaat het nieuwe beleid gelden en moeten alle nieuwe en bijgewerkte apps in de Play Store, waaronder die van Google zelf, van een privacylabel zijn voorzien. In de komende maanden zal Google met meer informatie en vereisten voor app-ontwikkelaars komen.