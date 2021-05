ACM: privacylabel in Play Store geeft consument meer regie over privacy

Het is een goede stap dat Google volgend jaar privacylabels voor apps in de Play Store verplicht, aangezien dit consumenten meer regie over hun privacy geeft, zo stelt de Autoriteit Consument & Markt. Vanaf het tweede kwartaal van volgend jaar moeten Android-apps in de Play Store laten zien welke gegevens ze verzamelen en met welk doel.

Google besloot de aanpassing door te voeren na een oproep van 27 internationale consumententoezichthouders, verenigd in het International Consumers Protection and Enforcement Network (ICPEN). Ook de ACM maakt hier onderdeel van uit en is samen met collega's uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk de aanjager van deze actie om duidelijker voor gebruikers te maken welke gegevens apps over hen verzamelen.

"Goed dat Google deze stap nu ook zet. Informatie over welke gegevens de app gebruikt, is van groot belang voor consumenten. Als deze informatie er is, kunnen zij zelf beter regie houden over hun privacy", zegt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh. Volgens de toezichthouder zal het privacylabel app-aanbieders prikkelen om met elkaar op gunstige privacyvoorwaarden te concurreren. Eind 2020 voegde Apple al na een oproep van het ICPEN privacylabels toe aan apps in de App Store.