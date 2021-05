Apple weigerde bijna een miljoen 'problematische apps' in App Store

Apple heeft vorig jaar bijna één miljoen nieuwe 'problematische apps' in de App Store geweigerd. Ook bijna één miljoen app-updates kwamen niet door de controle van het techbedrijf heen. De apps en updates werden voor verschillende redenen geweigerd, waaronder het schenden van de privacy van gebruikers. Dat laat Apple in vandaag gepubliceerde cijfers weten.

Zo werden 215.000 apps niet toegelaten omdat ze om meer gegevens van gebruikers vroegen dan nodig was of niet goed omgingen met verzamelde data. 48.000 apps kwamen niet door de controle heen omdat ze verborgen of ongedocumenteerde features bleken te bevatten en meer dan 150.000 apps werden geweigerd omdat ze spam of copycats waren of gebruikers probeerden te misleiden om een aankoop te te doen.

Apple verwijderde ook 95.000 apps die al in de App Store stonden wegens een 'bait-and-switch' manoeuvre. Hierbij wijzigen de ontwikkelaars de werking van de app nadat die door Apple is gecontroleerd. Dergelijke apps worden volgens Apple na ontdekking meteen verwijderd. Vanwege het ontwikkelen van frauduleuze apps beëindigde Apple 470.000 accounts van ontwikkelaars en werden 205.000 pogingen van ontwikkelaars om een account aan te maken wegens fraudezorgen geweigerd.