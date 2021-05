Ransomware-aanval op pijplijn leidt tot tekorten en hamsteren van brandstof

De ransomware-aanval op de Colonial Pipeline Company, het bedrijf dat de grootste brandstofpijplijn in de VS exploiteert, heeft op sommige plekken tot tekorten en het hamsteren van brandstof geleid. Ook worden hogere brandstofprijzen als gevolg van de aanval verwacht. De Amerikaanse minister van Energie heeft burgers opgeroepen om geen brandstof te hamsteren.

Colonial Pipeline levert 45 procent van de brandstof die aan de Amerikaanse oostkust wordt verbruikt. Door de aanval zijn de belangrijkste pijplijnen van het bedrijf buiten werking gesteld. Dit heeft op verschillende plekken geleid tot tekorten, waardoor tankstations zonder benzine zitten, zo melden, CNBC, The New York Times en NPR. Dit heeft weer voor zorgen bij automobilisten geleid, die aan het hamsteren zijn geslagen.

De Amerikaanse minister van Energie Jennifer Granholm riep burgers tijdens een persconferentie op om geen benzine te hamsteren. Ze verwacht dat Colonial Pipeline vandaag een volledige herstart kan uitvoeren. Het zal echter een aantal dagen duren voordat alle systemen operationeel zijn. "Net zoals er tijdens het begin van de pandemie geen reden was om toiletpapier te hamsteren, is er nu geen reden om benzine te hamsteren", aldus de minister. Nadat de federale overheid eerder al een regionale noodtoestand afkondigde hebben de staten North Carolina, Virginia en Florida zelf ook de noodtoestand afgekondigd.

De brandstofprijzen in de VS waren de afgelopen week al aan het stijgen en zijn verder toegenomen, meldt ABC. De American Automobile Association verwacht dat de ransomware-aanval de brandstofprijzen verder zal laten stijgen, met drie tot zeven cent deze week. Daarmee zou de hoogste gemiddelde prijs in jaren kunnen worden bereikt.