Politie houdt duo aan voor stelen van 1 miljoen euro via nepfactuur

De politie heeft afgelopen dinsdag een 32-jarige man uit Velsen en een 27-jarige vrouw uit Diemen aangehouden op verdenking van witwassen en cybercrime. Volgens de politie deed het duo zich voor als een goede doelen stichting en stuurde een nepfactuur naar een donateur, die vervolgens meer dan één miljoen euro naar de verkeerde rekening overmaakte.

"Op deze wijze hebben zij zich wederrechtelijk gevoegd in het e-mailverkeer tussen de stichting en donateur", zo laat de politie weten. De stichting deed in oktober 2019 aangifte van het feit. De verdachten konden afgelopen dinsdagochtend worden aangehouden. Het geld zou onder andere voor de aanschaf van luxe voertuigen zijn gebruikt. Bij één van de verdachten werden luxe goederen en een luxe personenauto in beslag genomen.

"Bel wijzigingen in de stamgegevens (zoals rekeningnummer, adresgegevens enz) altijd telefonisch na. Gebruik daarbij het telefoonnummer dat al bij u bekend is, niet het nummer op de factuur of vermeld in de mail", zo adviseert de politie. De naam van de gedupeerde stichting is niet bekendgemaakt.