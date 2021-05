Uitnodigingsbrief voor coronavaccinatie was via Google te vinden

De uitnodigingsbrief waarmee zorgmedewerkers een coronavaccinatie kunnen krijgen was maandenlang via Google te vinden, waardoor het mogelijk was voor onbevoegden om bij de vaccinatie voor te dringen. Dat meldt RTL Nieuws dat door een tipgever werd ingelicht.

Zorgmedewerkers hebben sinds januari recht op een vaccin. Zorginstellingen sturen naar hun medewerkers een brief waarin ze voor de vaccinatie worden uitgenodigd. De brief stond tot voor kort online, doordat verschillende zorgorganisaties het voorbeelddocument op hun website hadden geplaatst. Het aanpassen van de naam in het Word-document was voldoende om door de controle te komen en gevaccineerd te worden.

De GGD blijkt namelijk alleen te controleren dat de naam op het identiteitsbewijs overeenkomt met de naam op de brief. Een woordvoerder laat weten dat de GGD niet kan controleren of personen met de brief inderdaad werkzaam zijn bij een zorginstelling. Er wordt dan ook niet uitgesloten dat mensen zonder daar recht op te hebben zijn gevaccineerd.

"Het is natuurlijk niet goed dat zo'n uitnodiging via Google te vinden is. Maar de vraag is of het dichttimmeren niet onnodig veel extra drempels oplevert. Het is een lastige mix, aan de ene kant wil je de uitnodigingen beveiligen en aan de andere kant wil je zo snel en zo veel mogelijk mensen vaccineren", zegt Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging van de Radboud Universiteit. De zorginstellingen die de brief online hadden staan hebben die inmiddels offline gehaald.