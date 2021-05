PvdA wil opheldering over betalen voor opname van contant geld bij ABN Amro

De PvdA wil opheldering van demissionair minister Hoekstra van Financiën over het geld dat klanten van ABN Amro moeten betalen wanneer ze meer dan 12.000 euro per jaar opnemen. De partij is bang dat de bank op deze manier contant geld uit het maatschappelijk verkeer duwt.

"Neemt u meer dan 12.000 euro per jaar contant op? Dan gaat u hiervoor een bijdrage betalen van 5 euro per opname plus 0,5% over het opgenomen bedrag. Deze drempel van 12.000 euro geldt voor opnames in Nederland en het buitenland samen", zo laat de bank op de eigen website weten. Voor studenten ligt de grens al op 6.000 euro. De bank zal klanten via bankmail of post op de hoogte houden wanneer 50 procent, 75 procent of 95 procent van de grens van de tariefklasse is bereikt.

Klanten die vaak grote bedragen contant geld gebruiken krijgen van ABN Amro het advies om te betalen met een betaalpas en internetbankieren. "Door deze aanpassingen stimuleren we dat grote contante geldstromen digitaal gaan verlopen. Zo helpen we bij het bestrijden van financiële criminaliteit, zoals fraude en witwassen", aldus ABN Amro.

PvdA-Kamerlid Nijboer wil nu opheldering van Hoekstra. "Bent u het eens dat contant geld een wettig betaalmiddel is, en als mensen met contant geld willen betalen dat in principe mogelijk moet zijn? Deelt u voorts de mening dat mensen recht hebben op toegang tot hun geld, en dat het niet aan de bank is daar belemmeringen tegen op te werpen of geld voor te vragen?", vraagt hij de minister.

Ook moet Hoekstra laten weten of hij het ermee eens is dat ABN Amro op deze manier het vertrouwen in de waarde van geld aantast. "Wat vindt u ervan dat ABN Amro met deze stap contant geld verder uit het maatschappelijk verkeer duwt? Zou het niet aan consumenten en overheden moeten zijn om te bepalen in welk tempo dit gebeurt, aangezien de taak van een bank nou juist is om goed op het geld van klanten te passen?", vraagt Nijboer verder.

Als laatste wil het PvdA-Kamerlid weten of de minister bereid is om het banken te verbieden dat zij geld in rekening brengen voor contante opnames in euro’s van betaalrekeningen van klanten, gezien het feit dat het om het eigen geld van de klanten gaat. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.