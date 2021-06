WordPress-sites aangevallen via zerodaylek in Fancy Product Designer

Aanvallers maken actief misbruik van een zerodaylek in de WordPressplug-in Fancy Product Designer, waardoor meer dan zeventienduizend sites risico lopen om te worden overgenomen. Een beveiligingsupdate om het probleem te verhelpen is nog niet beschikbaar. Dat meldt securitybedrijf Wordfence.

Fancy Product Designer is een WordPressplug-in waarmee webwinkels hun klanten bestanden kunnen laten uploaden, zoals afbeeldingen en pdf-documenten. Bijvoorbeeld voor het ontwerpen van eigen T-shirts, bekers, posters of muismatten. De plug-in blijkt niet goed te controleren of er geen malafide bestanden worden geüpload. Daardoor is het mogelijk om op elke website die van de plug-in gebruikmaakt PHP-bestanden te uploaden waardoor aanvallers de website volledig kunnen overnemen.

De kwetsbaarheid, CVE-2021-24370, is op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst met een 9,8 beoordeeld. Wordfence ontdekte op 31 mei dat de kwetsbaarheid in ieder geval sinds 16 mei actief wordt gebruikt om WordPress-sites mee over te nemen.

Het securitybedrijf waarschuwde de ontwikkelaars van de plug-in. Die hebben nog geen beveiligingsupdate beschikbaar gemaakt. Vanwege de actieve aanvallen besloot Wordfence gebruikers nu al te waarschuwen. Details over het lek worden pas na het uitkomen van de patch openbaar gemaakt.