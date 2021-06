EU neemt nieuw modelcontract aan voor doorgifte van persoonsgegevens

De Europese Commissie (EC) heeft een nieuw modelcontract aangenomen dat het mogelijk maakt voor bedrijven om persoonsgegevens vanuit de EU naar landen daarbuiten door te geven. Het nieuwe modelcontract houdt rekening met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie die vorig jaar het Privacyschild-verdrag met de Verenigde Staten ongeldig verklaarde.

Een modelcontract is vereist wanneer bedrijven persoonsgegevens vanuit de Europese Unie doorgeven aan landen waar persoonsgegevens minder goed worden beschermd dan in Europa. Het Hof oordeelde vorig jaar dat het Privacyschild-verdrag met de VS ongeldig is, omdat de Amerikaanse overheid persoonsgegevens onvoldoende beschermt. Bedrijven mogen daardoor niet zomaar persoonsgegevens meer doorgeven vanuit de EU naar de VS.

Het Hof stelde dat modelcontracten wel een geldige grondslag bieden voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EU, maar alleen wanneer er sprake is van een gelijkwaardig beschermingsniveau als binnen de EU. Wanneer dit niet het geval is moeten bedrijven nog steeds aanvullende maatregelen nemen.

Het nieuwe modelcontract bevat een toolbox om aan de uitspraak van het Hof te voldoen. Daarnaast is het nieuwe modelcontract flexibeler dan de oude modelcontracten en bestrijkt meerdere situaties, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten. Bedrijven die nu al persoonsgegevens via een modelcontract doorgeven krijgen achttien maanden de tijd om hun huidige contracten in lijn met het nieuwe contract te brengen.

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert bedrijven wanneer een gelijkwaardig beschermingsniveau niet haalbaar is om van het doorgeven van persoonsgegevens af te zien. In deze gevallen is het verstandiger om persoonsgegevens in de Europese Unie te houden.