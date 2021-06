Microsoft stopt support Windows 10 Home en Pro op 14 oktober 2025

Microsoft zal de ondersteuning van Windows 10 Home en Pro op 14 oktober 2025 stoppen. Dat blijkt uit een productdocument van het techbedrijf. Volgens Windowsvolger Paul Thurrott is het de eerste keer dat Microsoft laat weten wanneer het de ondersteuning van beide besturingssystemen stopt. Voorheen kondigde het techbedrijf alleen aan wanneer een bepaalde Windows 10-versie geen updates meer zou ontvangen.

Volgende week op 24 juni zal Microsoft de "Next Generation Windows" aankondigen. Thurrott stelt dat de nu genoemde einddatum laat zien dat de volgende Windows vanuit een marketingperspectief gezien geen Windows 10 zal zijn en een andere naam krijgt. De eerste versie van Windows 10 verscheen op 29 juli 2015.

Twee keer per jaar brengt Microsoft een grote feature-update uit voor Windows 10. In het geval van Windows 10 Home, Pro, Pro Education en Pro for Workstations worden die achttien maandenlang met beveiligingsupdates ondersteund. Gebruikers die na deze periode nog patches willen blijven ontvangen moeten naar een nieuwere versie upgraden. Nu blijkt dat Windows 10 Home en Pro als platform na 14 oktober 2025 end-of-life zullen zijn.