Privacy First: gele boekje veiliger alternatief dan digitaal coronapaspoort

Het gele boekje waarin staat welke vaccinaties mensen hebben gekregen is een veiliger alternatief dan een digitaal coronapaspoort, zo stelt stichting Privacy First. Volgens de privacystichting bevat het gele boekje minder persoonlijke informatie en is lastiger te vervalsen dan een qr-code.

"De corona-app zoals die gebruikt wil gaan worden met een qr-code is hartstikke onveilig", zegt Wilmar Hendriks, voorzitter van Privacy First, tegenover BNR. Een qr-code is niets anders dan vertaalde platte tekst, merkt Hendriks op, die toevoegt dat het mogelijk zou zijn om een qr-code te maken die ten onrechte aangeeft dat iemand is gevaccineerd.

De Privacy First-voorzitter vindt het gele boekje een veiliger alternatief. Daarin staat minder persoonlijke informatie en het is moeilijker te vervalsen. Het gele boekje wordt in acht Europese landen geaccepteerd. "In Duitsland is het al lang de standaard en is het digitale paspoort een vrijwillige optie die je erbij kunt nemen. Dat is de goede manier van denken."

PvdA-Kamerlid Atje Kuiken zegt dat zij de zorgen van de privacyexperts goed kan voorstellen. Vanwege het gemak noemt ze het logisch dat er met een digitaal paspoort wordt gewerkt. "Maar, ik zou het ook heel goed vinden dat er een analoge versie, met andere woorden een veel simpeler en niet hackbaar bewijs zou komen."

>Kuiken stelt dat ze al langer voorstander van het gele boekje is. "Het is wereldwijd erkend, oorspronkelijk ingesteld voor de gele koorts, gewoonte geworden om er ook allerlei andere vaccins in te zetten. Dus ik zie geen enkele reden waarom niet ook het covidvaccin daaraan toegevoegd zou kunnen worden. Het is bovendien ook goed leesbaar in landen waar ze niet met qr-codes werken." Kuiken gaat minister De Jonge nogmaals vragen om het gele boekje ook als geldig coronapaspoort te erkennen.