Kabinet komt met apart portaal voor coronapaspoort buiten centrale database om

Voor Nederlanders die zich hebben laten vaccineren en een coronpaspoort willen, maar geen toestemming hebben gegeven voor de opslag van hun gegevens in de centrale vaccinatiedatabase van het RIVM, komt er een apart webportaal. Dat heeft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Via het webportaal, dat vanaf 1 juli online staat, wordt het mogelijk om een qr-code te genereren die als papieren bewijs van vaccinatie is te gebruiken en in de CoronaCheck-app kan worden ingeladen.

Gegevens van Nederlanders die zich hebben laten vaccineren en hiervoor toestemming geven zullen minimaal twintig jaar door het RIVM in de centrale vaccinatiedatabase worden bewaard. Het gaat om burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, naam, adresgegevens, reden van vaccinatie zoals medische indicatie, beroep of leeftijd, datum en plaats van vaccinatie en naam vaccin en serienummer die in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) worden opgeslagen.

De data in het CIMS wordt gebruikt om uitspraken te kunnen doen over de vaccinatiegraad en de effectiviteit van vaccins, om zo bijvoorbeeld de vaccinatiestrategie bij te sturen. Daarnaast wordt de in CIMS opgeslagen data gebruikt voor het genereren van de qr-code van het coronapaspoort. De Jonge liet eerder weten dat ook vaccinatieregistraties bij huisartsen direct via CoronaCheck opvraagbaar zouden worden, maar dat blijkt nu toch niet mogelijk.

"De technologie van de meeste huisartsinformatiesystemen maakt directe aansluiting echter niet mogelijk. Hiervoor is een tijdelijke route via het Landelijk Schakelpunt (LSP) onderzocht die niet haalbaar is gebleken. In dit geval is namelijk sprake van een uitwisselingssysteem dat gegevens ongericht raadpleegbaar maakt. De toestemming die mensen hebben gegeven voor die beschikbaarstelling ziet op huisartswaarneming en niet op CoronaCheck, waardoor de gegevens niet voor dit doel mogen worden gebruikt", aldus de minister.

Wanneer het niet mogelijk is om vaccinatiegegevens uit CIMS of een ander aangesloten bronsysteem op te halen zal er vanaf 1 juli gebruik worden gemaakt van een apart webportaal. Zorgverleners, waaronder huisartsen, kunnen voor mensen die niet in de centrale vaccinatiedatabase staan als nog een Digitale Corona Certificaat (DCC) en coronatoegangsbewijs maken. Deze qr-code is zowel op papier te gebruiken als in te laden in de CoronaCheck-app.