Organisaties hekelen proces rond wetsvoorstel dat NCTV burgers online laat volgen

Verschillende organisaties hekelen het proces rond een nieuw wetsvoorstel van demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) toestaat om burgers online te volgen en gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, analyseren en met binnen- en mogelijk ook buitenlandse partijen te delen.

Security.NL besteedde vorige week al aandacht aan het wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid. Het wetsvoorstel staat de NCTV toe om voor de bestrijding van terrorisme en de nationale veiligheid persoonsgegevens te verwerken.

Ook moet het mogelijk worden om fenomenen en trends op deze terreinen te signaleren, analyseren en duiden en hier beleid op te voeren. "De benodigde verwerking van persoonsgegevens heeft echter gevolgen voor de privacy van personen die bijvoorbeeld uitlatingen doen die betrekking hebben op bepaalde fenomenen en trends", laat de uitleg over het wetsvoorstel weten.

Amnesty International, Bits of Freedom, Open State Foundation, Vrijschrift en Waag verwijten het ministerie gehaast en onzorgvuldig om te gaan met het wetsvoorstel. Dat werd vorige week ter consultatie aangeboden, zodat burgers, bedrijven en organisaties suggesties kunnen doen voor verbetering van de wetgeving. Standaard is de minimumtermijn daarvoor vier weken. Voor deze consultatie geldt een termijn van een week.

"Daarmee gaat het ministerie zonder opgaaf van reden in tegen het kabinetsbeleid, dat deze minimumtermijn van vier weken én actieve verspreiding van de consultatie voorschrijft", aldus de organisaties, die stellen dat de internetconsultatie stilletjes en zonder gangbaar persbericht is gelanceerd.

"We hebben het hier over een heftig en omstreden voorstel dat gaat over de verwerking van gevoelige persoonsgegevens van iedereen in Nederland", zegt Evelyn Austin van Bits of Freedom. "Een constructieve reactie daarop kunnen we alleen geven na een grondige bestudering. Daarvoor zijn vijf werkdagen niet alleen niet genoeg, het is een schoffering van de tegenmacht."

Ook Serv Wiemers, directeur van Open State Foundation benoemt in zijn reactie het felle contrast met de discussies van de afgelopen maanden in Den Haag: "Het kabinet heeft de mond vol van een nieuwe bestuurscultuur. Van een betere balans tussen macht en tegenmacht. En van transparantie. De manier waarop dit wetsvoorstel wordt doorgeduwd lijkt daar helemaal niet op."

Het wetsvoorstel volgt op berichtgeving van het NRC dat de NCTV, jarenlang in strijd met de wet, privacygevoelige informatie over burgers verzamelde en verspreidde. Ook stelde de krant dat medewerkers van de dienst door middel van nepaccounts op sociale media in het geheim honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten volgen. De organisaties vragen minister Grapperhaus de consultatie opnieuw te doen en daarbij een reactietermijn van tenminste vier weken te geven.