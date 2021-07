Problemen CoronaCheck-app zorgen ervoor dat mensen geen qr-code krijgen

Door kinderziektes met de CoronaCheck-app kan het voorkomen dat mensen die recht hebben op een qr-code die niet kunnen genereren. Het ministerie bevestigt de problemen tegenover De Telegraaf. Mogelijk honderdduizenden mensen zijn gedupeerd, aldus de krant.

De problemen doen zich onder andere voor bij namen met een streepje of trema in de naam. Wanneer de naam van deze personen na de vaccinatie niet goed in het systeem wordt gezet, bijvoorbeeld zonder streepje of trema, is het niet mogelijk om binnen de CoronaCheck-app een code te genereren. Ook tienduizenden mensen van wie de geboortedatum niet volledig bekend is in de Basis Registratie Personen lopen tegen problemen aan omdat het systeem hen niet kan vinden.

Verder blijkt dat GGD-medewerkers bij 153.000 vergeten zijn om bij de tweede vaccinatie het hokje 'volledig gevaccineerd' aan te klikken. "De GGD is hard aan het werk om de niet getoonde vaccinatiedata goed te krijgen. Inmiddels is dit probleem voor de meeste mensen opgelost", aldus het ministerie. Ook een technische fout, die ervoor zorgde dat het systeem dacht dat 83.000 mensen hun eerste en tweede prik op dezelfde dag hadden gekregen, zijn verholpen. Ook zij kregen niet de qr-code om mee op reis te gaan.

Verder meldt De Telegraaf dat ook herstelbewijzen, waarop een half miljoen mensen recht hebben, niet altijd zijn binnen te halen en dat de registratie van de combinatie van een positieve test en één vaccinatie niet naar behoren werkt. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat er hard wordt gewerkt om de problemen te verhelpen. Op dit moment is nog 1,5 procent van de gezette prikken niet beschikbaar via de CoronaCheck-app.