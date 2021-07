Israëlische autoriteiten doen inspectie op kantoor van NSO Group

De Israëlische autoriteiten hebben een inspectie op het kantoor van spywareontwikkelaar NSO Group uitgevoerd. Aanleiding was recente berichtgeving dat de Pegasus-spyware van de NSO Group is gebruikt om wereldwijd journalisten, activisten en politici te bespioneren.

Het Israëlische ministerie van Defensie maakte de inspectie van het NSO-kantoor via Twitter bekend en stelde dat er meerdere instanties bij waren betrokken en de recente beschuldigingen aanleiding voor het onderzoek waren. Mogelijk zal er worden gekeken of het bedrijf de geldende exportbepalingen heeft overtreden, meldt de Israëlische krant de Calcalist.

Wat er precies is onderzocht, is onduidelijk. Een bron laat tegenover de Calcalist weten dat de inspectie in overleg met de NSO Group is uitgevoerd en er geen systemen of documenten zijn bekeken. In een reactie stelt de NSO Group dat het met het onderzoek van de autoriteiten zal meewerken en het vol vertrouwen is dat de in de media gedane beschuldigingen onjuist zullen blijken.

De NSO Group heeft een licentie van het Israëlische ministerie van Defensie om de Pegasus-spyware te mogen exporteren. Amnesty International heeft de Israëlische overheid opgeroepen om de bestaande exportlicenties in te trekken, gegeven het risico dat de Pegasus-spyware voor mensenrechtenschendingen kan worden gebruikt.