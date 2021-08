Is een zoekmachine als Punkspider wel legaal, laat staan ethisch verantwoord?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik las dat in augustus tijdens de Defcon-hackerconferentie de zoekmachine Punkspider opnieuw gelanceerd zal worden. Deze zal dan dagelijks miljoenen websites op kwetsbaarheden scannen. De resultaten zijn vervolgens via de zoekmachine te vinden, wat volgens de ontwikkelaars voor een veiliger web moet zorgen. Hoe is dat in vredesnaam legaal, laat staan ethisch verantwoord?

Antwoord: Het voelt inderdaad een tikje raar als je het zo leest: dan kun je dus als crimineel-in-spe even naar die zoekmachine om te kijken welke sites eenvoudig kwetsbaar zijn. Zal ik ook maar de "goedkope voordeurslotenspider" beginnen, keyPunk.darkweb?

Of het legaal is, komt echter neer op de vraag wat Punkspider precies doet met hun doorzoekactie. Het leest als een vorm van portscannen, men toetst op bekende kwetsbaarheden zoals SQL injectie of cross-site scripting.

Zo te lezen publiceert men niet in detail welke kwetsbaarheid gevonden is, alleen grofweg "deze site is kwetsbaar voor gegevensdiefstal vanwege SQL injectie, laat hier niets achter alsjeblieft". (Ik zag al de categorie "dumpster fire" dus ik hoop dat de boodschap overal in zulke duidelijke taal gecommuniceerd wordt.)

Portscannen en onderzoeken naar kwetsbaarheden is strafbaar wanneer je het doet met de bedoeling (het "oogmerk", juridisch gezegd) om daarna computervredebreuk te plegen, of om anderen aan te zetten dat te doen. De Punkspider-eigenaren zijn dat zeker niet zelf van plan, zij publiceren immers deze rapporten juist zodat brakke sites de boel eindelijk eens repareren en er dus géén computervredebreuk gaat plaatsvinden.

Blijft dus over, zetten zij criminelen aan tot misbruik van de gevonden kwetsbaarheden? Dat lijkt me op het eerste gezicht niet het geval. Ik zie dus niet meteen het strafbare aan deze zoekmachine, tenzij blijkt dat men het wel héél eenvoudig maakt om met een gegeven exploit direct een inbraak uit te voeren. Daarvoor moeten we de definitieve publicatie afwachten, maar het lijkt me sterk.

