Phishingmail zorgt voor datalek bij pensioenbeheerder Blue Sky Group

Pensioenbeheerder Blue Sky Group is getroffen door een datalek nadat een medewerker in een phishingmail trapte, zo heeft de organisatie via de eigen website bekendgemaakt. Blue Sky Group is een middelgrote pensioenuitvoerder die de pensioenuitvoering verzorgt voor deelnemers van de pensioenfondsen voor onder andere Philips, KLM en SNS REAAL.

Via de phishingmail wisten aanvallers toegang tot een mailbox te krijgen met daarin persoonsgegevens van deelnemers die pensioen ontvangen. Na de ontdekking heeft Blue Sky Group het datalek verholpen en naar eigen zeggen maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aangifte bij de politie is in voorbereiding.

Deelnemers wordt gevraagd extra alert te zijn op e-mailverkeer, telefoongesprekken, overige tekstberichten en gebeurtenissen die verdacht kunnen zijn en tot fraude kunnen leiden, waaronder het verstrekken van inloggegevens of het overboeken van geld.