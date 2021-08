Avast wordt onderdeel van NortonLifeLock in deal van 8,1 miljard dollar

Antivirusbedrijf Avast wordt onderdeel van NortonLifeLock in deal ter waarde van 8,1 miljard dollar. Het nieuwe bedrijf zal naar eigen zeggen meer dan vijfhonderd miljoen gebruikers tellen, waaronder veertig miljoen directe klanten. Als onderdeel van de overeenkomst zal NortonLifelock alle aandelen van Avast in handen krijgen.

NortonLifeLock komt voort uit de overname van Symantecs bedrijfsdivisie door chipgigant Broadcom in 2019. De consumententak ging vervolgens door als NortonLifeLock en besloot zich volledig op eindgebruikers te richten. Vorig jaar december nam het bedrijf concurrent Avira nog over voor een bedrag van 360 miljoen dollar.

Avast biedt een gratis virusscanner die volgens marktonderzoeksbureau OPSWAT enige tijd het meestgebruikte antivirusprogramma ter wereld was. Inmiddels is Windows al enige door Microsoft uitgerust met Defender, een gratis ingebouwde virusscanner die in de tests vaak net zo goed of beter presteert dan betaalde producten. In 2019 maakte Microsoft bekend dat Defender een marktaandeel van meer dan vijftig procent heeft.