Commissie adviseert verbod op dna-opslag en andere 'bijvangst' bij coronatests

Er moet een verbod komen op de opslag van dna, weefsel, stoffen of andersoortige 'bijvangst' bij het testen op corona. Daarnaast moet er daadkrachtige regie en toezicht op het databeleid van commerciële testaanbieders komen en dient er proactief te worden gecontroleerd op datavernietiging. Dat adviseert de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 aan demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid (pdf).

Volgens de commissie laten sommige testaanbieders weten dat zij geen dna dan wel andersoortig persoonlijk materiaal opslaan. "Mede hierdoor en gezien de wildgroei aan testaanbieders benadrukt de commissie dat elke vorm van 'bijvangst-verzameling' en '-bewaring' door testaanbieders van dna dan wel andersoortig lichaamsmateriaal actief dient te worden bestreden en bestraft", stelt de commissie in het advies.

Die stelt dat het ministerie van Volksgezondheid hierin de regie moet nemen door een controlesysteem te installeren of faciliteren. De commissie waarschuwt dat de opslag van dna en andere 'bijvangst' het "reeds fragiele" draagvlak voor het testen in kader van de coronabestrijding kan ondermijnen.

Databeleid

Verder laat de commissie weten dat er in het kader van de coronabestrijding "ongekend veel datapunten" zijn ontstaan met gezondheidsgegevens van Nederlandse burgers. Daarnaast blijkt dat commerciële testaanbieders uiteenlopende bewaartermijnen van testdata hanteren. In sommige gevallen worden bijvoorbeeld bewaartermijnen van twintig jaar genoemd, wat in strijd is met de tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen.

Op grond van deze wet mogen negatieve testuitslagen maximaal vier weken worden bewaard en positieve testuitslagen een jaar. De commissie stelt op basis van de gepubliceerde privacyverklaringen vast dat er een aanzienlijk risico bestaat dat de wettelijke bewaartermijnen door testaanbieders worden geschonden. De commissie vindt dat het opslaan van in ieder geval negatieve testuitslagen zo beperkt mogelijk moet worden.

Ook op dit gebied ziet de commissie een rol voor het ministerie weggelegd om te controleren of testaanbieders de bewaartermijnen correct naleven. De commissie zegt zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat er mogelijk inconsistenties zitten in wat partijen in bijvoorbeeld een privacyverklaring opnemen en de praktijk of service die de klant ontvangt. Daarom pleit de commissie voor herhaaldelijke controles op datavernietiging, mede vanwege de schaal waarop deze gegevens momenteel worden opgeslagen.

Wetgeving

Minister De Jonge laat in een reactie weten dat in mei het wetsvoorstel Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) bij de Tweede Kamer is ingediend. Dit voorstel regelt algemene vereisten waaronder handelingen met lichaamsmateriaal mogen worden verricht. De zal wanneer aangenomen ook van toepassing zijn op lichaamsmateriaal dat afgenomen is bij testen. "Op dit moment gelden echter ook al regels op grond waarvan het niet is toegestaan zonder medeweten van de persoon die het betreft lichaamsmateriaal te verzamelen", aldus De Jonge.

De minister stelt verder dat de Stichting Open Nederland heeft laten weten dat alle testaanbieders die bij hen zijn gecontracteerd zich aan de wettelijke bewaartermijnen houden. In de applicaties die de testaanbieders gebruiken worden persoonsgegevens automatisch na vier weken verwijderd in het geval van een negatieve test, of na één jaar in het geval van een positieve test.