AP geeft banken en verzekeraars vergunning om gegevens van fraudeurs te delen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft ruim honderdzestig banken, verzekeraars en andere financiële instellingen een vergunning om gegevens van fraudeurs te registeren en met elkaar te delen. In het nieuwe Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) staan de voorwaarden waar het uitwisselen van gegevens aan moet voldoen.

Financiële instellingen mogen zelf een lijst met fraudeurs binnen de eigen organisatie bijhouden, waaronder persoonsgegevens. Deze gegevens mogen niet op grote schaal worden uitgewisseld. Via het PIFI is dit wel mogelijk en kunnen banken en verzekeraars controleren of nieuwe klanten in het Incidentenwaarschuwingssysteem geregistreerd staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om identiteitsfraude of bankhelpdeskfraude.

De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt dat er geen centrale database of zwarte lijst komt waarin gezocht kan worden naar details over fraudeurs. Bij iedere vraag moeten de instellingen afwegen of het noodzakelijk is om de gegevens te verstrekken of te ontvangen. Klanten van financiële instellingen hebben het recht om te weten of ze in het systeem geregistreerd staan. Ook kunnen zij bezwaar maken als ze het niet met de registratie eens zijn.

"Fraudebestrijding en het opsporen van daders zijn natuurlijk van groot belang", zeg AP-bestuurslid Katja Mur. "Maar het bijhouden en delen van strafrechtelijke gegevens moet wel met grote terughoudendheid en zorgvuldigheid gebeuren. We hebben in de Toeslagenaffaire gezien dat mensen 'op het verkeerde lijstje' terecht kunnen komen, met vreselijke gevolgen. Sta jij als fraudeur te boek, dan kan dat grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat je geen verzekering of lening kunt aanvragen."

"De belangrijkste wijziging ten opzichte van eerdere protocollen is dat de teksten van dit nieuwe Protocol in lijn zijn gebracht met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onder het nieuwe Protocol kunnen ook banken en verzekeraars die geen lid zijn van een brancheorganisatie aansluiten", zo laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten. Volgens de NVB is een waarschuwingssysteem essentieel om misbruik van het financiële stelsel tegen te gaan en schade bij andere banken te voorkomen.

Wanneer banken en verzekeraars zich niet aan de regels van het protocol houden kan de Autoriteit Persoonsgegevens een vergunning ook weer intrekken. Het PIFI is tot stand gekomen door de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.