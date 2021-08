Drie jaar cel voor Amerikaan die inbrak op e-mailaccounts en naaktfoto's stal

Een 25-jarige Amerikaan is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens het inbreken op e-mailaccounts en het stelen van naaktfoto's. Van 2017 tot en met 2019 wist de man samen met een handlanger in te breken op de e-mailaccounts van tientallen vrouwelijke studenten van de State University of New York College.

De man wist de benodigde wachtwoorden te raden of kon de veiligheidsvragen van zijn slachtoffers correct beantwoorden en zo een nieuw wachtwoord instellen. Vervolgens werd via de gecompromitteerde mailaccounts geprobeerd om de socialmedia-accounts van slachtoffers over te nemen. De Amerikaan zocht in deze socialmedia-accounts naar naaktfoto's en filmpjes en verhandelde die vervolgens met anderen op internet.

Sommige van zijn slachtoffers kende de man persoonlijk. Naast het stelen van foto's bewerkte de man ook foto's van diploma-uitreikingen waar hij de gevonden naaktfoto's naast zette en plaatste die online. De Amerikaan bekende dat hij anderen had gevraagd om op vijftig andere accounts in te breken, waarbij hij specifieke namen en e-mailadressen had doorgegeven, zo blijkt uit een gerechtelijk document van eerder dit jaar.

Volgens de openbaar aanklager moest de onderwijsinstelling vanwege de inbraken kosten maken, zoals het identificeren van gecompromitteerde accounts, het onderzoeken van logs, het resetten van wachtwoorden en het waarschuwen van studenten en ouders. Naast zijn gevangenisstraf moet de Amerikaan de onderwijsinstelling, waar hij zelf ook studeerde, een schadevergoeding van ruim 35.000 dollar betalen.