BIJ1 en D66 willen opheldering over datalek bij Kamer van Koophandel

BIJ1 en D66 willen opheldering van verschillende ministers over het gevoelige datalek bij de Kamer van Koophandel (KVK) waardoor de beschermde privéadressen van achttienhonderd personen op straat kwamen te liggen, waaronder Kamerleden van BIJ1, D66 en GroenLinks. Een oud-advocaat had de gegevens bij de KVK gedownload.

Een beperkt aantal bevoegde instanties en beroepsgroepen, waaronder de advocatuur, kunnen dergelijke adressen door middel van een bepaalde autorisatie inzien. De advocaat in kwestie had zichzelf uit het advocatenregister laten schrappen en was daarom volgens de KvK niet meer bevoegd om handelsregisterproducten met daarin deze adressen op te vragen.

"Hoe kan het dat uitschrijving uit het advocatenregister niet automatisch heeft geleid tot het ontzeggen van de toegang tot deze gegevens?", vragen Simons van BIJ1 en Van Ginneken van D66. "Is het gebruikelijk dat een, al dan niet voormalig, advocaat in één klap duizenden persoonsgegevens opvraagt? Gaat er geen alarm af - in het systeem of bij de persoon dan wel het orgaan dat belast is met het verstrekken van deze persoonsgegevens - op het moment dat iemand van 2000 personen privégegevens opvraagt?", vragen de Kamerleden.

Die willen ook van demissionair ministers Grapperhaus, Blok en Ollongren weten of de oud-advocaat de gegevens heeft vernietigd, of dit wordt gecontroleerd en op wat voor manier. "Is de KvK van plan dit alsnog te gaan doen? Hoe gaat erop worden toegezien dat de voormalige advocaat in kwestie niet langer over de gegevens kan beschikken?", gaan Simons en Van Ginneken verder. Die willen tevens duidelijkheid of de gegevens niet door de oud-advocaat zijn verspreid.

De Kamerleden stellen dat er meer problemen met het Handelsregister van de KVK zijn. "Zoals bijvoorbeeld dat in tegenstelling tot de wens van de Kamer de privéadressen van de meeste zzp'ers de facto nog steeds openbaar zijn via hun vestigingsadres; hoe beoordeelt u de algehele attitude van de KvK ten aanzien van de bescherming van de privacy van ingeschrevenen?", willen Simons en Van Ginneken weten. De ministers hebben drie weken om de vragen te beantwoorden.