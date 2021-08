Mozilla rolt nieuwe Firefox uit wegens bug met verwijderen wachtwoorden

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox uitgerold wegens een bug die ervoor zorgde dat wachtwoorden werden verwijderd en gebruikers herhaaldelijk om hun inloggegevens werd gevraagd. Het probleem deed zich voor wanneer Firefox trackers uit de browser verwijderde. Hierbij werd echter ook opgeslagen authenticatiedata verwijderd.

Het ging zowel om het inloggen via wachtwoordmanager Lockwise, waarbij er een primair wachtwoord moet worden opgegeven, of wanneer gebruikers gewoon via hun gebruikersnaam en wachtwoord op een website inlogden. Firefox voert een bepaalde service uit die trackers uit de browser verwijdert. Hierbij werd ook de aanwezige authenticatiedata verwijderd, waardoor gebruikers herhaaldelijk werden gevraagd om opnieuw in te loggen.

Afhankelijk van het gebruik van de browser werden de opgeslagen inloggegevens elke paar uur verwijderd. Mozilla ontving naar eigen zeggen veel klachten van gebruikers over de bug en heeft nu Firefox 91.0.2 uitgebracht om het probleem te verhelpen. Updaten naar deze versie kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.