Man krijgt twee jaar cel voor betrokkenheid bij omvangrijke WhatsAppfraude

De rechtbank Arnhem heeft een 28-jarige man wegens betrokkenheid bij omvangrijke WhatsAppfraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook moet de man slachtoffers ruim veertienduizend euro terugbetalen. De rechter legde een hogere straf op dan het Openbaar Ministerie had geëist.

Slachtoffers werden via WhatsApp benaderd door iemand die zich voordeed als hun zoon of dochter en stelde financiële problemen te hebben. Vervolgens werd slachtoffers gevraagd grote geldbedragen naar bepaalde rekeningnummers van een katvanger over te maken. Deze geldbedragen werden vervolgens direct opgenomen.

De man gebruikte de pinpas van een katvanger om het geld op te nemen. Tussen het storten van de geldbedragen door de slachtoffers en het opnemen daarvan zat maximaal zes minuten tijd. Volgens de rechtbank blijkt daaruit dat op het moment dat slachtoffers werden benaderd de man al klaarstond om het geld op te nemen.

"Deze wijze van oplichting vergt een planmatige aanpak, intensieve samenwerking en duidelijke afstemming tussen de daarbij betrokken personen. De man had hierin zijn eigen taak, namelijk het pinnen van de bedragen, hetgeen cruciaal was voor het voltooien van de oplichting", aldus de rechtbank. Die sprak van ernstige misdrijven waarbij alleen een gevangenisstraf passend is. De advocaat van de verdachte had om een taakstraf gevraagd.

De rechtbank ziet ook door de proceshouding van de man reden om een hogere straf op te leggen dan de officier van justitie had geëist. Daarnaast wijst de rechtbank de vorderingen van slachtoffers voor het grootste gedeelte toe. Het gaat hier om een geldbedrag van ruim veertienduizend euro.