Vijf virusscanners voor Windows 10 halen maximale score tijdens duurtest

Het Duitse AV-TEST Institute heeft 21 virusscanners voor Windows 10 over een periode van zes maanden getest en vijf pakketten wisten de maximale score te halen, waaronder twee gratis antivirusprogramma's. De virusscanners werden beoordeeld op de detectie van malware, prestaties en bruikbaarheid. Voor de drie onderdelen konden de pakketten bij elkaar maximaal 18 punten verdienen.

Bij de detectie van malware werd gekeken naar bijna vijftigduizend "zero-day" malware-exemplaren en bekende malware-exemplaren. Zero-day malware is in de definitie van AV-Test onbekende, nieuwe malware. De scanners werden hierbij over een periode van een half jaar, van januari tot en met juni dit jaar, beoordeeld. Bitdefender, Kaspersky, Microsoft, Northguard en NortonLifeLock wisten in deze periode alle malware-exemplaren te detecteren.

Bij het tweede onderdeel, de prestaties, werd naar zaken als het bezoeken van websites, downloaden van bestanden, installeren en draaien van software en het kopiëren van bestanden gekeken en welke invloed de pakketten hierop hadden. De scores op dit onderdeel variëren van een 5,7 tot de maximale 6 punten, wat volgens AV-Test aantoont dat antivirussoftware voor Windows 10 het systeem nauwelijks nog vertraagt.

Tijdens het laatste onderdeel van de test, de bruikbaarheid, kwamen de 'false positives' aan bod. In deze gevallen beschouwt de virusscanner schone software als malware of schone websites als besmet. Zo werden duizenden websites bezocht, miljoenen bestanden gekopieerd en tal van applicaties geïnstalleerd. De meeste virusscanners slaan geen of nauwelijks vals alarm. Alleen PC Matic gaat te vaak de fout in.

Op basis van de drie tests scoren Avast, Kaspersky, Microsoft, Northguard en NortonLifeLock de maximale achttien punten. Hoewel Avast, één van de twee gratis virusscanners in de top vijf, geen perfecte detectiescore neerzette haalt het op dat onderdeel wel zes punten. De andere gratis virusscanner die maximaal scoort is Microsoft Defender, dat standaard in Windows 10 zit ingebouwd.