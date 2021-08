OM eist zes maanden cel tegen GGD'er die coronadossiers lekte

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van zes maanden geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen een 23-jarige medewerker van een GGD-coronacallcenter die coronadossiers van onder andere bekende Nederlanders inkeek en lekte. Ook bekeek de man dossiers van zijn ex-vriendinnen.

"Ik was nieuwsgierig en wist niet dat het niet mocht’’, liet de student vandaag aan de rechter weten meldt de Stentor. "Ik zou nooit iemands privacy in gevaar willen brengen." De student had naar eigen zeggen binnen twee dagen nadat hij aan de slag ging toegang tot alle dossiers van alle Nederlanders die zich hadden laten testen.

Uiteindelijk vroeg hij de dossiers op van Lil’ Kleine, Badr Hari en misdaadverslaggever John van den Heuvel en zijn collega Peter R. de Vries. Foto's van die informatie stuurde hij door naar een vriend die daarom vroeg. De man stelde dat meer medewerkers in de dossiers grasduinden. "Anderen zijn niet gepakt, maar ik wel omdat ik op John en Peter heb geklikt." De rechters lieten de verdachten weten dat hij een geheimhoudingsverklaring had ondertekend en een privacycursus had voltooid.

"Die verklaring heb ik niet gelezen, want er was allemaal haast. Ze wilden gewoon dat je aan het werk ging", reageerde man. Zijn advocaat stelde dat de GGD er zelf "een zooitje" van had gemaakt, meldt Het Parool. "We moeten het niet groter maken dan het is. Als hij in een ziekenhuis had gewerkt, was dit nooit zo groot gemaakt. De waarschuwing was een papieren tijger", aldus de advocaat. De rechter doet op 14 september uitspraak.

Begin dit jaar werd bekend dat GGD-medewerkers persoonsgegevens uit het CoronIT-systeem van de GGD via Telegram te koop aanboden. Het ging om naam, adres, telefoon, e-mailadres, burgerservicenummer en nationaliteit. Uit politieonderzoek bleek dat de gegevens van zo'n 1250 personen onbevoegd zijn ingezien, gestolen en mogelijk verkocht.

Het onderzoek dat na de ontdekking van de datadiefstal werd ingesteld leidde tot de aanhouding van zeven verdachten in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar.