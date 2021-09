Amerikanen kunnen id-kaart en rijbewijs opslaan op iPhone en Apple Watch

Miljoenen Amerikanen kunnen straks hun identiteitskaart en rijbewijs op hun iPhone en Apple Watch opslaan en zich vervolgens via de apparaten identificeren, zo heeft Apple aangekondigd. Het techbedrijf werkt hiervoor samen met verschillende Amerikaanse staten, waaronder Arizona, Connecticut, Georgia, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma en Utah.

Gebruikers kunnen hun rijbewijs of identiteitskaart aan de Apple Wallet-app toevoegen en zich daarmee vervolgens ook identificeren. Om een rijbewijs of id-kaart toe te voegen moet er eerst via de iPhone een scan van het document worden gemaakt, gevolgd door een selfie die door de uitgevende staat ter verificatie wordt gecontroleerd. Tijdens de procedure moeten gebruikers ook verschillende bewegingen met hun hoofd maken. Zodra de betreffende staat akkoord geeft wordt het identiteitsdocument aan de Wallet-app toegevoegd.

Om de identiteitsinformatie vervolgens met overheidsinstanties te delen is een gezichtsscan via Face ID of een vingerafdruk via Touch ID vereist. Apple merkt op dat gebruikers hun iPhone niet hoeven te ontgrendelen, te laten zien of af te staan om hun identiteitsdocument te tonen. De communicatie vindt direct plaats tussen het toestel en de identiteitslezer. Verder laat Apple weten dat zowel de deelnemende staten als het techbedrijf niet weten waar en wanneer gebruikers hun id-kaart of rijbewijs presenteren.

Staten die aan het programma deelnemen en de Transportation Security Administration (TSA) zullen op een later moment laten weten wanneer ze de mobiele rijbewijzen en identiteitskaarten in de Wallet-app zullen ondersteunen. Apple is binnenkort ook van plan om gebruikers via de Wallet-app toegang tot hun woning te geven, hotelsleutels op te slaan alsmede bedrijfsbadges.