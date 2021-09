Witte Huis waarschuwt om komend weekend alert te zijn op cyberaanvallen

Amerikaanse organisaties en bedrijven moeten het komende weekend alert zijn op cyberaanvallen waarbij bijvoorbeeld wordt geprobeerd om ransomware te verspreiden, zo waarschuwt het Witte Huis. Eerder kwamen de FBI en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security al met een waarschuwing dat aanvallers vaak toeslaan tijdens weekenden en feestdagen.

Aanstaande maandag is het Labor Day in de Verenigde Staten, waardoor er een lang weekend vrij is. Volgens Anne Neuberger, veiligheidsadviseur voor "cyber en opkomende technologie" van het Witte Huis, is er geen specifieke informatie dat er aanvallen zullen plaatsvinden, maar is het gezien eerdere aanvallen die tijdens feestdagen en weekenden plaatsvonden belangrijk om alert te zijn.

Vanwege het lange weekend zijn it-afdelingen vaak onderbemand en hebben aanvallers meer tijd om zich door een netwerk te bewegen, stelt Neuberger. "Nu er een lang weekend voor de deur staat willen we het bewustzijn vergoten. En dit geldt met name voor organisaties in de vitale infrastructuur en partijen die vitale diensten voor Amerikanen beheren", ging de veiligheidsadviseur tijdens een persconferentie verder.

Neuberger gaf ook verschillende concrete adviezen, waarbij ze als eerste opriep om alle software binnen organisaties te patchen. "We blijven zien dat ondernemingen worden gecompromitteerd via kwetsbaarheden die al bekend zijn en waarvoor beveiligingsupdates beschikbaar zijn." Tevens werd opgeroepen om ervoor te zorgen dat medewerkers sterke wachtwoorden gebruiken. "Vraag belangrijk personeel om hun wachtwoorden nu te wijzigen", merkte Neuberger op.

Als derde adviseerde de veiligheidsadviseur om multifactorauthenticatie toe te passen, wederom voor belangrijk personeel en it-medewerkers. Neuberger stelde dat verschillende techbedrijven hebben laten weten dat het gebruik van multifactorauthenticatie tachtig tot negentig procent van de cyberaanvallen kan voorkomen.

Ook riep de veiligheidsadviseur organisaties op om met incidentresponsplannen te oefenen, zodat er in het geval van een aanval snel kan worden gereageerd. Tevens moeten back-ups up-to-date en niet vanaf het netwerk toegankelijk zijn. "En iedereen moet extra waakzaam zijn voor phishingmails en het klikken op links die nieuw zijn of er verdacht uitzien." Afsluitend herhaalde Neuberger dat er geen concrete informatie over op hand zijnde aanvallen is, maar gegeven eerdere aanvallen het belangrijk is om het bewustzijn hierover te vergroten.