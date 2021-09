Justitie en politie gaan in strijd tegen cybercrime samenwerken met TNO

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie gaan in de strijd tegen cybercrime intensiever samenwerken met onderzoeksorganisatie TNO. De samenwerking moet ervoor zorgen dat bestaande technologieën en nieuwe innovaties beter aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Volgens Dick Schoof, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid, hebben nieuwe technologische ontwikkelingen op allerlei terreinen impact op onze samenleving, en consequenties voor de veiligheid. "Neem het voorbeeld van deep-fakes. Juist nu we zoveel thuiswerken is het nog belangrijker geworden om er zeker van te zijn dat degene die je op het beeldscherm ziet, ook echt degene is die je denkt dat het is. We moeten dus ook technologie ontwikkelen die ons daarbij helpt, en dat kunnen we niet alleen."

Op het gebied van veiligheid is de politie de grootste afnemer van de kennis van TNO. Het ministerie zegt daarover dat innovatie vaak op de werkvloer ontstaat, en de werkvloer bij de politie gewoon op straat begint. "Ook daar moeten nieuwe, en vooral privacyvriendelijke technologieën helpen om Nederland veiliger te krijgen."