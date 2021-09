Politie houdt 18-jarige aan voor maken en aanbieden van phishingpanels

De politie heeft eerder deze week een 18-jarige man uit Vianen aangehouden op verdenking van het ontwikkelen en aanbieden van phishingpanels. Via een phishingpanel kunnen criminelen de gegevens ontvangen die slachtoffers van phishing op phishingsites invoeren.

"De ontwikkelaar is de belangrijkste schakel in het phishingproces. Zonder ontwikkelaar geen phishing. Met phishingpanels kunnen andere kwaadwillenden phishingwebsites opzetten", zo liet de politie bij een andere aanhouding weten. Bij de aanpak van phishing probeert de politie dan ook niet alleen de afnemers van phishingpanels op te sporen. "Er wordt juist ook ingezet op de makers en verspreiders van deze software. Want dit zijn de mensen die specifieke kennis hebben om dit soort internetcriminaliteit mogelijk te maken."

In juli werd nog een 24-jarige man uit Arnhem aangehouden op verdenking van het ontwikkelen, verspreiden en in bezit hebben van phishingpanels. Naast de man uit Arnhem hield de politie ook een 15-jarige jongen uit Loenen aan de Vecht aan, wegens de verkoop van phishingpanels. Een 20-jarige man uit Almelo werd wegens het ontwikkelen van phishingpanels begin juli nog door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk.