Kifid wil uitleg ABN Amro waarom detectiesysteem fraude niet eerder opmerkte

Het financiële klachteninstituut Kifid wil dat ABN Amro uitlegt waarom de detectiesystemen van de bank fraude met de pinpas van een klant niet eerder opmerkten. Dat is de tussenuitspraak van het instituut in een zaak van een klant die na diefstal van pinpas en bijbehorende pincode voor bijna 12.000 euro werd bestolen.

De getroffen klant heeft haar nicht gemachtigd tot de rekening bij de bank. De nicht beschikt zodoende over de pinpas en pincode. Zij heeft de pinpas opgeborgen in een map in een kast in de slaapkamer van haar woning, samen met andere waardevolle eigendommen zoals vreemde valuta en identificatiedocumenten. Deze lade kon niet worden afgesloten.

De pincode bewaarde zij in een envelop in een map in een kast in de studeerkamer. Deze kast kon wel worden afgesloten. Tijdens de vakantie van de nicht is in haar woning ingebroken en zijn de betaalpas en pincode van de ABN Amro-klant gestolen. Dit vond plaats op 10 augustus 2020. Vanaf deze datum tot en met 13 augustus is via twaalf transacties bijna 12.000 euro van de rekening gehaald.

De bank blokkeerde de betaalpas op 13 augustus nadat het fraudesysteem een mogelijk ongebruikelijke transactie detecteerde. De klant eist dat ABN Amro het gestolen bedrag vergoedt, omdat het pas op 13 augustus ingreep nadat er al grote bedragen van de rekening waren opgenomen en omdat het ging om ongebruikelijke transacties in verschillende landen terwijl er niet eerder gebruik was gemaakt van deze betaalpas.

Volgens ABN Amro heeft de nicht zich niet aan de veiligheidsregels van de bank gehouden. De betaalpas en pincode waren blijkbaar niet goed genoeg verstopt en de lade die kon worden afgesloten was niet afgesloten. Daarnaast mag de pincode niet worden opgeschreven, of als het echt niet anders kan alleen in een voor anderen onherkenbare vorm die alleen door de klant zelf is te ontcijferen. Dat was niet het geval. Tevens stelt de bank dat de schade verder voorkomen had kunnen worden als de diefstal van de pinpas na ontdekking van de inbraak meteen was gemeld.

Aangezien ABN Amro de schade niet wil vergoeden stapte de klant naar het Kifid. Het klachteninstituut stelt dat de nicht grof nalatig handelde. "Hoewel de nicht van de consument de betaalpas en pincode niet naast elkaar heeft bewaard, heeft zij de pincode wel bewaard in een voor derden te herkennen formaat." Toch is dit nog geen reden om de vordering van de klant af te wijzen.

Voor banken geldt een directe monitoringsplicht. ABN Amro beschikt volgens het Kifid over informatie omtrent het gedrag van de specifieke klanten, het gedrag van de gemiddelde klant en gevallen van ongeoorloofde betalingstransacties. Dit stelt de detectiesystemen van de bank in staat om te bepalen of een bepaalde transactie is toegestaan.

Het Kifid wil nu van ABN Amro weten op welke manier het zich aan de directe monitoringsplicht heeft gehouden. De pinpas in kwestie was namelijk in september 2017 aangevraagd en geactiveerd, maar is tot aan het incident niet gebruikt. Het klachteninstituut wil daarom opheldering op basis van welke criteria het detectiesysteem van de bank op 13 augustus de pinpas blokkeerde, ook al was er bijvoorbeeld op 11 augustus al met de pinpas in het buitenland gepind. ABN Amro moet binnen vier weken een toelichting geven, waarna het Kifid met een eindoordeel komt (pdf).