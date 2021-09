ROC Mondriaan herstelt wifi-netwerk voor studenten en kondigt MFA aan

Studenten van scholengemeenschap ROC Mondriaan, dat nog altijd last heeft van een aanval op de schoolsystemen, kunnen vanaf vandaag weer het wifi-netwerk op de scholen gebruiken. Daarnaast zullen studenten straks door middel van multifactorauthenticatie (MFA) op hun account moeten inloggen, zo meldt de onderwijsinstelling.

Het is nog altijd onduidelijk van wat voor soort aanval het ROC Mondriaan slachtoffer is geworden. De scholengemeenschap heeft hier geen details over gegeven. Ook is het nog onbekend of er gegevens van studenten en medewerkers zijn buitgemaakt. Vanwege de aanval vond de eerste lesweek van het nieuwe schooljaar in aangepaste vorm plaats.

"Omdat onze docenten alle techniek en applicaties nog maar beperkt kunnen gebruiken, zal het nog even zoeken blijven hoe we de lessen zo goed als mogelijk organiseren de komende tijd. Maar samen komen we een heel eind", aldus het ROC Mondriaan. De eerste lesdagen was er nog geen wifi-netwerk op school beschikbaar. Vanaf vandaag kunnen studenten hier weer gebruik van maken.

Daarnaast wordt er MFA voor de studentenaccounts geïmplementeerd. "Je ontvangt via je school zo snel mogelijk een nieuw wachtwoord. Hierbij wordt ook Multifactor Authenticatie (MFA) ingevoerd. Dat is een methode om de echtheid van een gebruiker te verifiëren (authenticatie) op meer dan één manier. Zo wordt de beveiliging bij het inloggen nog beter." Het onderzoek naar de aanval is nog altijd gaande.