Minister gaat met MBO Raad in gesprek over voorkomen van ransomware-aanvallen

Demissionair minister Van Engelshoven gaat met de MBO Raad in gesprek over het voorkomen van ransomware-aanvallen op ROC's, zo heeft ze naar aanleiding van de aanval op het ROC Mondriaan in Den Haag laten weten. Het is nog altijd onbekend wanneer de systemen van de onderwijsinstelling weer zijn hersteld.

Op 21 augustus werd ROC Mondriaan slachtoffer van een aanval op de systemen, maar liet niet weten om wat voor aanval het precies ging. Onlangs meldde de onderwijsinstelling dat gegevens die de aanvallers hadden gestolen op internet waren gepubliceerd. Afgelopen maandag liet de minister weten dat het om een ransomware-aanval ging.

D66 had naar aanleiding van de aanval Kamervragen aan Van Engelshoven gesteld. Zo wilden Kamerleden Van Meenen en Van Ginneken weten hoe de minister voorkomt dat een dergelijke aanval in de toekomst nogmaals plaatsvindt op een ROC. "Helaas zijn dergelijke incidenten nooit uit te sluiten. Dat neemt niet weg dat er altijd aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de beveiliging te verbeteren, zoals bijvoorbeeld de hiervoor genoemde dienst SURFsoc", antwoordt Van Engelshoven.

SURFsoc is het via SURF aangeboden Security Operations Centre dat onderwijsinstellingen in staat stelt om inbraakpogingen op het netwerk te detecteren en in te grijpen. "Ik zal met de MBO Raad in gesprek gaan over eventuele drempels die de mbo-instellingen ervaren bij de implementatie van dergelijke beveiligingsoplossingen en wat nodig is om deze weg te nemen", voegt de minister verder toe.

De D66-Kamerleden vroegen ook wanneer de systemen van het ROC Mondriaan weer operationeel zijn. "Dat is op dit moment niet te zeggen", reageert de minister. "Geleidelijk aan gaan er meer systemen open, maar alleen als dit veilig kan. ROC Mondriaan heeft aangegeven dat het een aantal weken duurt voordat alle systemen weer opnieuw zijn opgebouwd."