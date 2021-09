VVD wil opheldering over Xiaomi-telefoons in Nederland en vraagt om onderzoek

De VVD heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over het gebruik van Xiaomi-telefoons door Nederlandse overheidsinstanties, het aantal toestellen van de fabrikant in Nederland en of er een onderzoek naar de aanwezigheid van censuursoftware op de smartphones kan worden uitgevoerd. Aanleiding is onderzoek van de Litouwse overheid.

Daaruit blijkt dat de Mi Browser op de telefoons 61 verschillende parameters verzamelt over het gebruik van het toestel. Verder beschikt het toestel over een contentfilter. Zo ontvangt de telefoon periodiek een lijst met verboden woorden in het Chinees, onder andere over Tibet en Taiwan. Het contentfilter staat echter uitgeschakeld in de telefoons die de onderzoekers in Litouwen analyseerden.

Als derde punt is er het risico van een datalek bij het gebruik van de Xiaomi Cloud-dienst. De onderzoekers stellen dat het onduidelijk is welke informatie het toestel allemaal naar de fabrikant stuurt. VVD-Kamerlid Rajkowski heeft minister Grapperhaus nu om een reactie gevraagd. "Hoeveel Xiaomi telefoons zijn in Nederland in gebruik?", vraagt ze. "Maken Nederlandse overheidsinstanties gebruik van Xiaomi-telefoons? Zo ja, welke?"

Het Kamerlid wil daarnaast weten of het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bekend is met de genoemde problemen en welke actie hierop is genomen. "Wordt er een risicoanalyse uitgevoerd naar hardware en software die in gebruik wordt genomen door overheidsinstanties? Zo ja, is een dergelijke analyse uitgevoerd voor Xiaomi telefoons", vraagt Rajkowski verder.

Ze wil tevens weten of de minister bereid is het Agentschap Telecom of het NCSC op korte termijn een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijke aanwezigheid van censuursoftware op Xiaomi-telefoons. Mocht dergelijke censuursoftware worden aangetroffen dan moet Grapperhaus duidelijk maken wat hij hieraan gaat doen.

"Deelt u de mening dat als blijkt dat Nederlanders met een Xiaomi-telefoon dergelijke censuursoftware hebben, het onwenselijk is dat deze telefoons in Nederland verkrijgbaar zijn? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?", besluit Rajkowski haar vragen. De minister heeft drie weken de vragen te beantwoorden.