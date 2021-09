Akamai koopt securitybedrijf Guardicore voor 600 miljoen dollar

Internetbedrijf Akamai heeft securitybedrijf Guardicore voor een bedrag van zo'n 600 miljoen dollar overgenomen. Guardicore biedt verschillende beveiligingsoplossingen, onder andere voor het segmenteren van applicaties, gebruikers, containers en netwerken. Akamai biedt zelf ook verschillende oplossingen om aanvallen en malware te voorkomen.

Het internetbedrijf wil de oplossingen van Guardicore gaan aanbieden als tweede beveiligingslaag mocht malware of een aanvaller toch toegang tot een netwerk hebben gekregen. Zo moeten bijvoorbeeld ransomware-infecties en datalekken worden voorkomen. De overname moet in het vierde kwartaal van dit jaar worden afgerond. Naar verwachting zal de overname Akamai volgend jaar 30 miljoen tot 35 miljoen dollar opleveren. Guardicore kwam onlangs nog in het nieuws met de ontdekking van de Autodiscover-bug in Microsoft Exchange.