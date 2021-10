KvK schermt vanaf 1 januari 2022 alle woonadressen af in Handelsregister

De Kamer van Koophandel schermt vanaf 1 januari 2022 alle woonadressen in het Handelsregister af. De afgeschermde woonadressen zijn vanaf volgend jaar alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders.

Adressen die opgenomen zijn als vestigingsadres blijven nog wel opvraagbaar in het Handelsregister van de KvK. Dit kan leiden tot allerlei overlast, zoals stalking en bedreigingen, zo waarschuwde de Autoriteit Persoonsgegevens onlangs. "Je zal maar zzp'er zijn in de psychiatrie, en bang zijn dat een cliënt je thuis opzoekt. Of last hebben van een ex-partner, en constant in je achterhoofd hebben dat hij of zij zo kan vinden waar je nu woont", stelde AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt daarom dat adressen van zzp’ers standaard niet openbaar via het Handelsregister moeten zijn. Het kabinet wil in de Datavisie Handelsregister kijken welke opties er zijn om de privacy ook in deze gevallen te beschermen. Het register is bedoeld om rechtszekerheid te garanderen, zodat mensen en bedrijven kunnen opzoeken of de persoon met wie ze zaken doen ook bevoegd is om namens het betreffende bedrijf te spreken.

Dat is bij zzp'ers niet aan de orde, aangezien die hun eigen bedrijf zijn en verder niemand vertegenwoordigen. Daarnaast zijn bedrijven verplicht om op iedere factuur hun adres te vermelden. Volgens het ministerie van Economische Zaken moet de Datavisie het evenwicht tussen de twee belangen opnieuw beoordelen en, waar nodig, bijstellen.

Het kabinet komt in november met een aantal opties om anders om te gaan met ondernemersgegevens uit het Handelsregister, inclusief de bijbehorende voor- en nadelen van elke optie. Die opties worden door middel van een tweede openbare consultatie voorgelegd aan bedrijven, burgers en andere overheden. Daaruit volgt dan de definitieve Datavisie Handelregister.