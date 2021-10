Filosoof: privacy en anonimiteit worden iets voor de middenklasse

Privacy en anonimiteit worden iets voor de middenklasse, terwijl mensen die niet de tijd, het geld en de kennis hiervoor hebben het zonder moeten doen, zo stelt filosoof en universitair docent Fleur Jongepier tegenover De Groene Amsterdammer. Anonimiteit en privacy komen door wetgeving en beleid, maar ook zaken als social media en het internet steeds meer onder druk te staan.

Volgens Jongepier is het nog steeds mogelijk om anoniem te zijn. "Het kan altijd, maar de juiste vraag is: wanneer heb je echt nog de keuze?", laat ze weten. "Je kunt offline in een hutje op de Veluwe gaan zitten. Maar dan kun je niet meer op een online sociaal netwerk, met je familie en vrienden appen, je kunt geen boodschappen laten bezorgen, kaartjes bestellen, reizen boeken. Allerlei wezenlijke sociale communicatie loopt via de laatkapitalistische bedrijven, het zijn geen optionele extra’s meer."

Doordat het moeilijker wordt om anoniem te blijven neemt ook de ongelijkheid toe, waarschuwt de filosoof. "Hogeropgeleiden of mensen uit een bepaalde sociale en maatschappelijke klasse kunnen makkelijker anoniem blijven dan mensen die daar niet de tijd, het geld en de kennis voor hebben. Privacy en anonimiteit worden iets voor de bourgeoisie."