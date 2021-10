Arnhemmer die inbrak op server Nederwoon krijgt in hoger beroep jaar cel

Een man uit Arnhem die wist in te breken op de webserver van de Apeldoornse verhuurmakelaar Nederwoon en daar de gegevens van zo’n 18.500 klanten buitmaakte is in hoger beroep veroordeeld tot twaalf maanden cel. In eerste instantie kreeg de Arnhemmer een gevangenisstraf van twaalf maanden opgelegd, waarvan vier voorwaardelijk. Zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie gingen tegen de straf in beroep.

De man wist door het "uploaden van PHP-codes", waarmee een webshell werd geïnstalleerd, toegang tot de webserver te krijgen. Vervolgens werden de klantgegevens gestolen en daarna van de server gewist. Na de inbraak ontving de verhuurmakelaar meerdere e-mails waarin werd gedreigd met het openbaar maken van de data, tenzij er werd betaald. Ook werd de directeur van het bedrijf door de verdachte gebeld. Deze gesprekken werden door de politie afgetapt.

De rechtbank oordeelde dat de Arnhemmer niet alleen het bedrijf heeft gedupeerd, maar ook ongeveer 18.500 klanten, die bang moeten zijn dat hun privégegevens op straat komen te liggen of zullen worden gebruikt voor criminele doeleinden. "Verdachte heeft zijn kennis van de digitale wereld misbruikt en daarmee het vertrouwen dat iedereen moet hebben in het gebruik van interne systemen en het internet geschaad", zo stelde de rechter eind 2019.

De advocaat van de verdachte vond dat zijn cliënt moest worden vrijgesproken, aangezien het niet de verdachte was die op de webserver heeft ingebroken maar iemand anders. Volgens het Openbaar Ministerie was gezien de ernst van de feiten een onvoorwaardelijke celstraf van twaalf maanden op zijn plaats. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ging uiteindelijk mee met de officier van justitie.

Volgens het hof heeft de verdachte niet volledig willen meewerken aan het onderzoek. "Zo heeft hij net voor de inval van de politie een deel van de inhoud van de laptops verwijderd en de wachtwoorden veranderd die hij stelt vergeten te zijn, zodat de informatie op zijn laptops niet meer beschikbaar is – en heeft hij ter terechtzitting slechts beperkt verantwoording afgelegd voor zijn handelen en zichzelf een kleinere rol aangemeten door te wijzen naar een andere persoon, die volgens hem de daadwerkelijk hack zou hebben gepleegd."

Ook hekelde het hof het feit dat de verdachte geen antwoord wil gegeven waar alle gegevens zijn die hij heeft gedownload. "Daarmee heeft verdachte geen blijk gegeven het kwalijke van zijn handelen in te zien", aldus het hof, dat een hogere straf dan ook gepast vond. "Alles afwegende en in het bijzonder gelet op de ernst van de feiten, stuk voor stuk gepleegd puur uit eigen financieel gewin, acht het hof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van langere duur de enige passende sanctie."