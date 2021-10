Politie: investeren in digitalisering minstens zo belangrijk als meer blauw op straat

Het investeren in ict en digitalisering is minstens zo belangrijk als meer blauw op straat, zo stelt de politie. Politiechefs Gerda van Leeuwen, Frank Paauw en Martin Sitalsing spraken gisteren in het tv-programma Buitenhof over de ontwikkelingen waarmee de politie te maken heeft. "Nederland verdient een politie die aanwezig is in de wijken, maar ook aanwezig is online", stelde Van Leeuwen. Volgens Sitalsing is de digitale criminaliteit de afgelopen anderhalf jaar met veertig tot vijftig procent toegenomen.

De politie vindt dat er naast geld voor de aanpak van ondermijning ook financiële middelen moeten komen voor de aanwezigheid van de politie in de wijk, voor de aanpak van cybercrime en digitalisering en voor het op orde brengen van de ict-systemen. Daarbij wordt onder andere naar de ransomware-aanvallen van de afgelopen maanden gewezen. "Criminaliteit verandert razendsnel. Denk bijvoorbeeld aan de recente aanvallen met ransomware, gericht op onder meer een nieuwszender, een universiteit, hogescholen en een ROC."

"Het is verleidelijk om extra geld vooral uit te geven aan meer blauw op straat, maar investeren in ict en digitalisering is minstens zo belangrijk", zegt korpschef Henk van Essen. Volgens hem heeft de coronaperiode aangetoond dat criminelen zich snel aanpassen en moeiteloos overschakelen op cybercrime. Naast ransomware springen vooral oplichting via WhatsApp en fraude in de online handel eruit. "Daar moeten onze collega’s in de basisteams ook tegen kunnen optreden."

"Wanneer je een politie wilt zijn die tot de beste van de wereld behoort, en ik vind dat de Nederlandse politie nog steeds één van de betere korpsen van de wereld is, gaat het meer kosten dan 600 miljoen euro", aldus Pauw. Onlangs maakte het kabinet bekend dat de politie 524 miljoen euro extra krijgt, maar volgens Van Essen is er ruim 600 miljoen euro nodig.