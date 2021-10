Britse banken melden recordschade door fraude via social engineering

In de eerste helft van dit jaar hebben criminelen door middel van social engineering een recordbedrag van Britse bankklanten weten te stelen, zo stelt UK Finance, de brancheorganisatie van Britse banken. In totaal werd er omgerekend 890 miljoen euro buitgemaakt. Een stijging van dertig procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en een meer dan zestig procent toename toen UK Finance in 2017 begon met de publicatie van de cijfers.

In eerdere jaren werd de meeste bankfraude veroorzaakt door ongeautoriseerde transacties met betaalpassen, waarbij de pashouder zelf geen toestemming voor de transactie geeft. De eerste helft van dit jaar laat een heel ander beeld zien, waarbij criminelen hun slachtoffers zover weten te krijgen om het geld naar een rekening van de crimineel over te maken. Dit gebeurt onder andere via malafide telefoontjes, sms-berichten, e-mails en phishingsites. Deze "authorised push payment" (APP)-fraude kende een toename van 71 procent en is inmiddels groter dan de traditionele fraude via met betaalpassen. Het grootste deel van de APP-fraude vindt plaats op online platformen.

Bij zowel de "geautoriseerde fraude", waarbij slachtoffers het geld zelf overmaken, en de ongeautoriseerde fraude, is social engineering de belangrijkste aanjager, aldus UK Finance (pdf). Bij social engineering weten criminelen hun slachtoffers zover te krijgen om gevoelige gegevens te delen en transacties uit te laten voeren. Hiervoor doen de criminelen zich bijvoorbeeld voor als bankmedewerker, maar ook investeringsfraude, datingfraude en koopfraude vallen hieronder.