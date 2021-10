"Coronabesmetting voortaan zelf door te geven via CoronaMelder-app"

Door Anoniem: Laten we de contstante paniek waar we sinds maart 2020 even relativeren.



Een positieve test = een positieve PCR test.

Een PCR test toont NIET aan of je corona hebt. Daar is de test niet voor ontworpen. Dit kan de test niet aantonen.

De PCR test toont aan dat er virus deeltjes gevonden zijn.

Dit kan ook van een virus zijn wat je hebt overwonnen en niet actief is.

Een positieve test betekent niet automasch dat je besmettelijk bent.



Dus denk na. Trap niet in dit verhaal van de overheid...

Alsjeblieft zeg... Het ia geen verhaal van 'de overheid', het is een wereldwijd toegepast verhaal. Die PCR-test werkt onder de juiste condities en het de juiste protocollen blijkbaar wel degelijk. Getuige het wereldwijde gebruik ervan. Dus luister nou maar gewoon naar de deskundigen, die er verstand van hebben en die het inschatten van of een test geschikt is of niet, op basis van deskundigheid kunnen doen. Blijkbaar zijn de deskundigen over de hele wereld het aardig eens als het op de PCR-test aankomt. En kom nou alsjeblieft niet met een YouTube filmpje of verhaaltje van twijfelachtige bron, die het tegendeel zou beweren. De realiteit om je heen laat duidelijk zien wat waar en niet waar is.