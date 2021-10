Ransomware zorgt voor grootschalige storing bij Amerikaanse tv-zenders

Een ransomware-aanval heeft dit weekend voor een grootschalige storing bij tv-zenders van de Sinclair Broadcast Group gezorgd, één van de grootste omroepbedrijven in de VS. Sinclair beheert een groot aantal lokale Amerikaanse televisiestations. Systemen van het bedrijf raakten besmet met ransomware, waardoor er geen nieuws, sportwedstrijden en andere programma's konden worden uitgezonden of in beperkte vorm. Ook werden er urenlang herhalingen getoond.

Door de aanval heeft personeel geen toegang tot e-mail, telefoons, bestanden, video's en graphics. Het gaat onder andere om beeldmateriaal dat tijdens uitzendingen is te zien. Het is nog altijd onduidelijk wanneer de situatie is hersteld. In een verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC meldt Sinclair dat ransomware servers en werkstations heeft versleuteld en bepaalde operationele en kantoornetwerken zijn verstoord. Tevens wisten de aanvallers data van het bedrijf te stelen. Om wat voor gegevens het gaat wordt nog onderzocht.

Sinclair is naar eigen zeggen eigenaar van 21 regionale sportnetwerkmerken en is verantwoordelijk voor 185 televisiestations in 86 markten. Tevens werkt het samen met alle grote Amerikaanse omroepnetwerken. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van zo'n 6 miljard dollar. Hoe de systemen met ransomware besmet konden raken is niet bekendgemaakt.