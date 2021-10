AP geeft ondernemers geen vergunning voor opstellen van zwarte lijst

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ondernemersvereniging VODIOM geen vergunning gegeven voor het bijhouden van een zwarte lijst met mogelijke fraudeurs. Volgens de privacytoezichthouder kunnen mensen die op een dergelijke lijst staan met stigmatisering te maken krijgen en mogen private organisaties daarom niet zomaar een 'fraudeursdatabase' beheren en delen. Daarnaast is opsporing een taak van de politie.

Vereniging Veilig Ondernemen door Informatie op Maat (VODIOM) is een initiatief van onder meer belangenorganisatie MKB-Nederland. In juli vroegen MKB-Nederland en VODIOM aan de AP toestemming om samen met VNO-NCW een register in het leven te roepen waarmee bedrijven cross-sectoraal informatie over vermeende fraudeurs kunnen delen.

"We weten dat de AP zeer terughoudend is in het afgeven van een dergelijke vergunning en dat het een langjarig en kostbaar traject is", liet voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof over de vergunningsaanvraag weten. "Maar dat doen we omdat de huidige wetgeving dat vereist. Parallel zijn we ook en al veel langer bezig met de lobby om gegevensuitwisseling via een wetswijziging mogelijk te maken."

Vandaag meldt de Autoriteit Persoonsgegevens dat de vergunningsaanvraag is afgewezen. Het delen van zwarte lijsten tussen veel bedrijven in verschillende sectoren mag volgens de Nederlandse wet alleen in heel uitzonderlijke gevallen. De toezichthouder merkt op dat het aanpakken en opsporen van fraude in Nederland een overheidstaak is. "Het bijhouden van een fraudeursdatabase is daarom dus echt een taak van de politie en niet voor een vereniging. Bij VODIOM werken geen politieagenten, laat staan rechters."

De AP noemt het een serieus probleem dat de politie op dit moment geen tijd heeft voor fraudezaken. "Maar de oplossing voor dat probleem zou niet moeten zijn dat we dan politietaken overhevelen naar een vereniging of andere private organisaties."

MKB-Nederland kijkt nu naar het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer om de zwarte lijst en het delen daarvan door middel van een wetswijziging wel mogelijk te maken. "Die lobby waren we parallel al gestart, maar nu is het helder: de politiek is aan zet en moet dit nu echt snel oppakken", zegt Vonhof.