Softwarestoring bij Justis heeft ook gevolgen voor de kinderopvang

Een softwarestoring bij het ministerie van Justitie en Veiligheid waardoor het al meer dan twee weken lang niet mogelijk is om VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag) af te geven heeft ook gevolgen voor de kinderopvang. Als overheidsorganisatie beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en is onder andere verantwoordelijk voor het afgeven van VOG's die werkgevers of organisaties van hun personeel kunnen vragen.

Door een softwarefout zijn de systemen die nodig zijn voor het aanvragen, afgeven en verlengen van VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag) en GVA’s (Gedragsverklaring Aanbesteden) niet beschikbaar. Inschrijving in het Personenregister kinderopvang (PRK) is echter ook niet mogelijk. "Justis werkt hard aan een oplossing. Het is helaas nog niet duidelijk wanneer de storing verholpen is", meldt de Rijksoverheid.

Net als veel andere sectoren wordt er ook binnen de kinderopvang met VOG's gewerkt. Volgens het ministerie van Sociale Zaken staat de veiligheid van de kinderopvang voorop, maar is er besloten om voor enkele categorieën een tijdelijke uitzondering toe te staan. Zo mogen onder andere personen die al in het bezit zijn van een geldige VOG, maar zich vanwege de storing niet kunnen inschrijven in het PRK, op vertoon van hun originele VOG bij een kinderopvangvoorziening gaan werken.

De uitzonderingen gelden voor de periode tussen 15 oktober en 15 november, tenzij de storing eerder is opgelost. Wanneer de storing is verholpen is nog altijd onduidelijk. Justis zou op korte termijn met meer informatie over het probleem komen. De overheidsinstantie laat weten dat het systeem voor de boa-aktes inmiddels weer werkt. De aktes kunnen per post worden aangevraagd.