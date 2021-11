Dekker: softwarestoring bij Justis niet veroorzaakt door ransomware

De softwarestoring bij de dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid waardoor het niet mogelijk is om VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag) en GVA’s (Gedragsverklaring Aanbesteden) aan te vragen is niet veroorzaakt door ransomware of andere malware, zo heeft demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming laten weten. De storing wordt inmiddels stap voor stap opgelost, meldt Justis zelf.

Justis is een overheidsorganisatie die de betrouwbaarheid van personen en organisaties beoordeelt en is onder andere verantwoordelijk voor het afgeven van VOG's die werkgevers of organisaties van hun personeel kunnen vragen. Sinds vrijdag 15 oktober zijn de systemen voor het verwerken van VOG's door een storing onbereikbaar.

"Het gaat om een softwarefout in een systeem van één van de toeleveranciers van het SSC-ICT. Het betreft een technische fout, geen ransomware of malware. Het SSC-ICT is samen met de leverancier met man en macht aan het werk om de storing te verhelpen", schrijft Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Justis ontvangt dagelijks vijfduizend VOG-aanvragen die nu niet kunnen worden verwerkt.

"Ik realiseer mij dat de storing grote gevolgen heeft. Alle werkgevers en alle andere processen waarvoor een VOG vereist is (zoals emigratie, inschrijving in registers van bepaalde beroepsgroepen) worden geraakt. Voor een aantal sectoren (kinderopvang, onderwijs, taxibranche, jeugdzorg, busbranche, wegtransport) is een VOG wettelijk verplicht", voegt Dekker toe.

Vandaag meldt Justis dat het probleem stap voor stap opgelost. "Momenteel zijn we de systemen die nodig zijn voor het aanvragen, afgeven en verlengen van VOG’s en GVA’s zorgvuldig aan het opstarten", aldus de organisatie. Die kan niet zeggen wanneer de storing helemaal is verholpen en wat nu precies de oorzaak is.