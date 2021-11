Papieren acceptgiro verdwijnt na ruim veertig jaar op 1 juni 2023

Op 1 juni 2023 zal na ruim veertig jaar de papieren acceptgiro verdwijnen, zo heeft betalingsverwerker Currence vandaag aangekondigd. De belangrijkste reden volgens Currence is dat het gebruik van de papieren Acceptgiro zeer snel terugloopt, met ongeveer dertig procent per jaar.

Het aantal verwerkte acceptgiro’s op papier ging van 8,7 miljoen in 2019 naar 6,4 miljoen in 2020. Gemiddeld wordt er nu minder dan één acceptgiro per huishouden per jaar via de post opgestuurd om te worden verwerkt. Het aantal organisaties dat acceptgiro’s verstuurt ging van 16.600 in 2019 naar 9.000 in 2020. Dit jaar is het aantal verzenders van acceptgiro's verder gedaald naar 7700. In 2012 werden nog 46,4 miljoen papieren acceptgiro's verwerkt.

Het Nationaal Forum SEPA-migratie verwachtte in 2012 dat de acceptgiro, vanwege het afnemende gebruik, per 1 januari 2019 zou kunnen worden beëindigd. In 2017 liet Currence echter weten dat ondernemers geen bezwaar tegen het afbouwen van acceptgiro hebben, maar dat goede doelen en sommige particulieren het betaalmiddel nog relatief veel gebruiken. Daarom werd besloten om het uitfaseren van de acceptgiro voor onbepaalde tijd uit te stellen.

"Steeds meer bedrijven en consumenten gebruiken liever andere, makkelijkere betaalmethoden. In 2023 zouden naar schatting nog maar twee miljoen papieren acceptgiro’s per post ter verwerking naar banken worden opgestuurd. Dat is per huishouden gemiddeld slechts één keer in de vier jaar één enkele acceptgiro", laat Currence vandaag weten. Daarom is besloten om op 1 juni 2023 te stoppen met het aanbieden en ondersteunen van de papieren acceptgiro.

De acceptgiro werd in 1977 ingevoerd en beleefde zijn hoogtepunt rond 1995, met 300 miljoen verwerkte acceptgiroformulieren per jaar. Dit jaar worden volgens Currence meer dan negen van de tien ontvangen acceptgiro’s weggegooid en betalen de ontvangers de factuur of donatie liever via mobiel bankieren of internetbankieren.