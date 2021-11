Beheerder van online marktplaats Silk Road 2 moet 580.000 euro afstaan

Een Britse man die de online marktplaats Silk Road 2.0 beheerde moet 580.000 euro afstaan die hij via de marktplaats verdiende. Dat laat het Britse National Crime Agency (NCA) weten. De 26-jarige Brit was al actief op de eerste Silk Road, die in 2013 door de FBI werd gesloten. Via de marktplaats werden drugs en andere verboden goederen aangeboden.

Een maand na de sluiting van de eerste Silk Road lanceerde de Britse man Silk Road 2.0, waarop drugs, "hackingtools" en illegale goederen werden verhandeld. In 2019 werd de Brit wegens het beheer van de marktplaats en het bezit van kinderporno veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 4 maanden. Recentelijk oordeelde een Britse rechter dat de man ook afstand moet doen van 580.000 euro in bitcoin die hij in zijn bezit heeft.