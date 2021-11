Kabinet geadviseerd om CoronaCheck niet in te zetten voor vaccinatiedrang

Het kabinet is geadviseerd om de CoronaCheck-app niet in te zetten voor vaccinatiedrag, omdat dit het vertrouwen in huidige maar ook toekomstige digitale ondersteuningsmiddelen kan aantasten. Het advies is afkomstig van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19.

Deze commissie is door demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid ingesteld om te adviseren over digitale ondersteuning bij de bestrijding van corona. De begeleidingscommissie brengt naast gevraagde adviezen ook ongevraagde adviezen uit. Eind september publiceerde de commissie een advies waarin werd gewaarschuwd om de CoronaCheck-app niet in te zetten als middel voor vaccinatiedrang.

"Het is belangrijk om een vertrouwensband tussen de burger en de staat inzake digitalisering en privacy te bereiken en te behouden waar het gaat om digitale pandemiebestrijding", schrijft de commissie. Die vindt het onverstandig om de inzet van CoronaCheck en afgeleide papieren qr-codes te gebruiken om de vaccinatiegraad te verhogen.

"Een dergelijke vaccinatiedrang kan weerstand oproepen. Die weerstand kan ertoe leiden dat toekomstig COVID-19 en wellicht zelfs niet-COVID-19 beleid, zoals een nieuwe vaccinatiecampagne voor welke aandoening dan ook, minder succes zal hebben." Volgens de commissie kan de weerstand ook afstralen op op andere digitale ondersteuningsmiddelen, zoals het digitale bron- en contactonderzoek via CoronaMelder en de GGD Contact app.

"De associatie van apps met een overheid die met drang inbreekt op de persoonlijke levenssfeer kan het succes van alle toekomstige digitale ondersteuningsmiddelen ondermijnen", aldus het advies. De commissie roept daarom op om in de communicatie over de CoronaCheck-app te benadrukken dat het middel wordt ingezet om verspreiding van het virus in openbare ruimtes te voorkomen.

Daarnaast adviseert de commissie dat de overheid de proportionaliteit van de inzet van CoronaCheck continu moet afwegen tegen de epidemiologische situatie van het moment. "Wanneer blijkt dat de inzet van het coronatoegangsbewijs niet meer proportioneel is vindt de commissie dat de inzet van dit instrument moet worden afgeschaald." Het kabinet wordt dan ook aangeraden om snel een visie te ontwikkelen en te communiceren over de toekomstige uitfasering van CoronaCheck.

Papieren qr-code

In het advies laat de commissie tevens weten dat de coronapas te sterk is verbonden met de installatie van een app. Het coronatoegangsbewijs in de vorm van een qr-code is toegankelijk via de CoronaCheck-app, maar kan ook worden geprint. Veel mensen voelen zich nu mogelijk verplicht om de overheidsapp te installeren omdat er weinig analoge gebruikersvriendelijke alternatieven beschikbaar zijn, merkt de commissie op. Die stelt dat het voor veel mensen in de praktijk lastig is een papieren qr-code aan te vragen en dat dit juist eenvoudiger moet worden (pdf).