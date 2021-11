CTIVD waarschuwt voor aanpassing Wiv 2017 en Rijkswet op Nederlanderschap

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft de Tweede Kamer gewaarschuwd voor een aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) en de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), omdat die voor een hiaat in het toezicht zorgt, zo stelt de toezichthouder. Het gaat daarbij om het toezicht op naleving van de RWN, waarin de gronden voor het intrekken van het Nederlanderschap worden geregeld.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd op 1 mei 2018 van kracht en geeft de AIVD en MIVD nieuwe bevoegdheden voor het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid. Ook staat in de Wiv 2017 vermeld dat de CTIVD toezicht houdt op de toepassing van artikel 14 van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Daarin staat dat de minister in het belang van de nationale veiligheid het Nederlanderschap kan intrekken van personen buiten Nederland die zich hebben aangesloten bij organisaties die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De CTIVD controleert of deze bevoegdheid doelmatig en proportioneel wordt toegepast.

Er ligt nu een wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten waardoor het toezicht hierop wordt geschrapt. "Waarmee bezien vanuit de onafhankelijke positie van de CTIVD en de in de Wiv 2017 aan de CTIVD toegekende toezichtmiddelen (zoals real-time toezicht/toegang tot staatsgeheime documenten), een toezichthiaat ontstaat", aldus de toezichthouder.

De CTIVD heeft nu een brief over het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het heeft voor een brief gekozen omdat de toezichthouder naar eigen zeggen niet over het wetsvoorstel is gehoord. Die roept de Tweede Kamer op om bij de behandeling van het wetsvoorstel hier rekening mee te houden.