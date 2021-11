VS klaagt verdachte aan voor diefstal van 784.000 dollar via sim-swapping

Een 22-jarige Britse man is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het stelen van 784.000 dollar aan cryptovaluta door middel van sim-swapping. Bij sim-swapping weten criminelen het telefoonnummer van een slachtoffer over te zetten op een simkaart waarover zij beschikken. De oorspronkelijke simkaart heeft daardoor geen toegang meer tot het netwerk, waardoor slachtoffers niet meer kunnen bellen, berichten versturen of mobiel internetten.

Via het overgenomen telefoonnummer kunnen vervolgens accounts van het slachtoffer worden overgenomen. In dit geval wisten de Brit en zijn handlangers via sim-swapping de telefoonnummers van zeker drie directeuren van een Amerikaans bedrijf over te nemen, aldus de aanklacht. Dit bedrijf biedt een "wallet-infrastructuur" en gerelateerde software aan cryptobeurzen wereldwijd.

Met de toegang die de Brit en zijn handlangers hadden wisten ze toegang tot accounts van het bedrijf te krijgen en konden zo cryptovaluta stelen die het bedrijf voor twee klanten beheerde. Op de tijd van de diefstal in 2019 hadden deze cryptovaluta een waarde van 784.000 dollar. Het ging om 770 Bitcoin cash, zo'n 6400 Litecoin, 407 Ethereum en 7,5 bitcoin. Na de diefstal werden de gestolen cryptovaluta witgewassen, aldus de openbaar aanklager.